شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. جلال هادي يستقبل عمه ناصر منصور في الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل قليل، اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، قادماً من مطار عدن الدولي الذي وصل إليها صباح الجمعة بعد خروجه من سجون مليشات الحوثي ضمن الصفقة الأخيرة.

وكان في استقبال اللواء ناصر في مطار الملك خالد الدولي مسؤولين في مكتب الرئاسة ووزراء في حكومة الشرعية.

وظهر اللواء منصور مع عدد من المسؤولين وبرفقتهم جلال نجل الرئيس السابق هادي.

ونقل شقيق الرئيس السابق هادي إلى الرياض على متن طائرة خاصة وذلك لإجراء فحوصات طبية علاجية حسب أفادت مصادر مقربة.

وافرح عن اللواء ناصر منصور هادي ضمن صفقة تبادل للأسرى شملت العشرات من أسرى القوات الجنوبية أبرزهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، والذين وصلوا اليوم عدن، على أن تستمر علميات الصفقة لثلاثة أيام تتبعها صفقات أخرى وصولاً للإفراج الكل مقابل الكل.