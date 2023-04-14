شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي واسبوع المال العالمي يكرمان " بنك عدن للتمويل الاصغر" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

بتوجيه ورعاية كريمة من قيادة البنك المركزي اليمني ممثلة بالاستاذ / احمدالمعبقي .

قامت اللجنة المنظمة لفعاليات اسبوع المال العالمي باليمن والذي استضافته العاصمة عدن خلال الفترة من 20 مارس الى 28مارس 2023م بمشاركة اكثر من "25" بنكا ومؤسسة مالية.،

بتتويج جهود إنجاح فعاليات اسبوع المال العالمي من خلال القيام بتكريم البنوك والمؤسسات المالية والاعلامية المشاركة في تحقيق النجاح المتميز لفعاليات اسبوع المال العالمي .

حيث قام الاستاذ / معن الصياد رئيس اللجنة التنظيمية لاسبوع المال في اليمن اليوم بتكريم بنك عدن للتمويل الاصغر

بترس البنك المركزي والذي تسلمه الرئيس التنفيذي لبنك عدن للتمويل الاصغر/ فكري العجيل

كتقدير وعرفان من البنك المركزي اليمني واللجنث المنظمة لاسبوع المال العالمي باليمن لدور بنك عدن للتمويل الاصغر واسهاماته الرائعة في انجاح فعاليات اسبوع المال العالمي

*واوضح رئيس اللجنة التنظيمية لفعاليات اسبوع المال العالمي الاستاذ / معن الصياد ان هذا التكريم الذي جاء بناء على تكليف من محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ / احمد المعبقي الذي كان يحرص على الحضور وتكريمه شخصيا للبنوك المشاركة لولا انشغاله بمهام مهمة حال دون ذلك

مؤكدا ان التكريم يشمل كافة البنوك والمؤسسات المالية التي شاركت في فعاليات اسبوع المال العالمي 2023م. والتي كان لها دور فاعل في كافة الانشطة والفعاليات التي تضمنها البرنامج الحافل لاسبوع المال العالمي في اليمن والانشطة التوعوية التي اقيمت بين اوساط الشباب والاطفال والمجتمع وما حققته من نجاحات ملموسة في التوعية والتثقيف المالي والتعريف باهمية الشمول المالي ،واهمية الادخار .

مثمنا عاليا الرعاية الكريمة والدعم المقدم من محافظ البنك المركزي الاستاذ / احمد المعبقي ووكيل البنك لقطاع الرقابة على البنوك الاستاذ / منصور راجح الذي كان له الاثر الطيب في انجاح فعاليات اسبوع المال العالمي باليمن وبهذا الشكل الذي فاق التوقعات.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لبنك عدن للتمويل الاصغر /فكري العجيل. عن شكره الجزيل لقيادة البنك المركزي واللجنة المنظمة لاسبوع المال العالمي على هذا التكريم وما اولوه من ثقة ببنك عدن للتمويل الاصغر، واسهاماته في تنظيم العديد من الانش