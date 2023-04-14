شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أول ظهور رسمي للرئيس هادئ مع أعضاء المجلس الرئاسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس واعضاء مجلس القيادة يزورون الرئيس السابق

زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الجمعة، الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني.

وتبادل رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس مع الرئيس السابق التهاني بخواتم شهر رمضان المبارك، والافراج عن مئات المحتجزين من سجون المليشيات الحوثية بمن فيهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الاسبق، واللواء ناصر منصور هادي الرئيس الاسبق لجهاز الامن السياسي في محافظات عدن، ولحج وابين.

وخلال الزيارة التي حضرها رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني و هيئة رئاسة المجلس، واعضاء من مجلسي النواب والشوري، وهيئة التشاور والمصالحة، ومستشارو رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكبار رجال الدولة، اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن خالص تهانيه للرئيس السابق بالافراج عن شقيقه اللواء ناصر منصور هادي، وللشعب اليمني ومئات الاسر التي التأمت باحبائها في هذه الايام المباركة، على امل ان تمثل هذه الخطوة مدخلا لاغلاق هذا الملف الانساني، والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل في كافة ربوع الوطن.