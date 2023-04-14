شكرا لبحثكم عن خبر هذا ما قاله ياسين سعيد نعمان عن عودة اللواء محمود الصبيحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عودة حميدة الاخ والصديق العزيز اللواء محمود أحمد سالم الصبيحي إلى أهلك وابنائك واخوتك ، وكذا اللواء ناصر منصور وكل الذين اطلق سراحهم اليوم ، سائلين المولى أن يفك أسر الأعزاء محمد قحطان وفيصل رجب ومعتز عبد الحميد سعيد نعمان وكل من تبقى من المعتقلين والمختطفين وأن يعودوا إلى أسرهم وأهلهم سالمين ، وأن يشمل ذلك الجميع بدون استثناء . عن صفحته بالفيس بوك

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