انتهاء جدول اليوم.. وصول دفعة ثانية من الأسرى المحتجزين إلى مطاري عدن وصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - وصلت مساء اليوم الجمعة، الدفعة الثانية من المحتجزين المحررين التابعين للحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي، إلى مطاري عدن وصنعاء بشكل متزامن ضمن اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين المبرم في برن السويسرية.



وقال مراسل "يمن شباب نت" في عدن، إن دفعة ثانية من الأسرى الحكوميين المحررين مكونة من 34 اسيراً وصلوا إلى مطار عدن، مساء اليوم، على متن طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي.



وفي صنعاء، وصلت رحلة جديدة على متنها 124 مقاتلاً حوثيا عبر رحلة جوية استأجرتها لجنة الصليب الأحمر انطلقت من مطار عدن.



وأعلنت لجنة الصليب، قبل قليل، انتهاء رحلات اليوم الأول من عملية تبادل الأسرى بإطلاق سراح 318 أسيرا ومعتقلا، يمثلون 69 من المحتجزين الموالين للحكومة، و249 مقاتلا حوثيا، على أمل أن تستأنف الرحلات يومي السبت والأحد، وفق البرنامج المسبق.



وفي 20 مارس/آذار الماضي، اختتمت جولة مفاوضات في سويسرا بين الحكومة والحوثيين، بالاتفاق على خطة تنفيذية لإطلاق سراح 887 محتجزاً من الجانبين، في عملية تستمر لثلاثة أيام وعبر سته مطارات.





