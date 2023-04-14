اليمن.. الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - توقع المركز الوطني للارصاد، الخميس، استمرار هطول الأمطار على عدة محافظات يمنية خلال لـ24 الساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرته اليومية، أن المحافظات التي سوف تشهد أمطارًا هي صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، غرب الجوف وأرخبيل سقطرى.

كما توقع هطول أمطارًا متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، لحج، الضالع، البيضاء وغرب مأرب.. مشيرا إلى أن الأمطار سوف تكون متفاوتة الشدة، ومصحوبة بالبرّد.

وجدد مركز الأرصاد تحذيره للسائقين والمسافرين في المحافظات التي متوقع هطول أمطار فيها من تدني الرؤية في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

وأكد المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : صنعاء ـ المطار : 04.0ملم، ذمار : 00.7.

وشهدت عدد من المحافظات اليمنية خلال الأسابيع الماضية امطارا غزيرة، وخلفت بعضها اضرارا كبيرة بشرية ومادية.