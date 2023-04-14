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"العديني" يتهم الحوثيين بتزوير بيان باسم الإصلاح بشأن مفاوضات السلام

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المنامة - ياسر ابراهيم - اتهم نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، الخميس، مليشيات الحوثي بتزوير بيان باسم حزب الإصلاح.
 
وقال العديني، في تغريدة على" تويتر"، إن "الحوثيين زوّروا البارحة بياناً باسم الإصلاح، عن الموقف من المفاوضات والتقاربات والسلام".
 
وخاطب العديني الحوثيين ساخراً: "في المرة القادمة ابذلوا جهداً أكبر ليبدو التزوير أكثر إقناعاً".
 
وتساءل القيادي في حزب الإصلاح قائلا: "متى تحدث الإصلاح عن الحوثيين بالمصطلح "أنصار الله"؟!
 
وتزامن تزوير بيان باسم الإصلاح، مع مباحثات يعقدها وفدان من وسلطنة عمان مع مليشيات الحوثي في صنعاء.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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