نشر تفاصيل خطة الصبيحة لاستقبال وزير الدفاع "محمود"

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يزيد بن سلمان - شبوة -

وضع ابناء ومشائخ الصبيحة خطة لاستقبال وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي غدا الجمعة.

واصدر قبائل الصبيحة بيانا بهذا الخصوص جاء فيه

بسم الله الرحمن الرحيم.

بناء على لقاء القيادات العسكرية والمدنية ومشايخ الصبيحة امس الاربعاء بمنزل نائب وزير التعليم العالي والتدريب المهني الاستاذ /عبد ربه غانم المحولي. استعداد لمراسيم استقبال اللواء الركن /محمود احمد سالم في صبيحة يوم غدآ الجمعة.

ونظرا لحالة الازدحام واختناق الحركة اثناء الاستقبال في المطار وخورمكسر على وجه التحديد وضرورة عمل الأحترازات الأمنية.

وعليه،،

،، أهاب اللقاء على جميع ابناء الصبيحة مشايخ ووجهاء واعيان وشخصيات اجتماعية وكل ابناء مديريتي المضاربة وراس العارة وطورالباحة وكرش وكذا محبي اللواء محمود الصبيحي من كافة المحافظات دون استثناء.

الالتزم بالأتي:

أولاً / مكان التجمع والحشد يكون في محطة مفرق راس عمران بعد النقطة الساعة الثامنة صباحاً.

ثانيآ: يتم استقبال اللواء محمود احمد سالم في المطار من قبل القيادات العسكرية والمدنية فقط ويتم الانطلاق من المطار الى مفرق راس عمران لتحية المستقبلين ومنه ينطلق الموكب الى مسقط راسه بمنطقة عزافة....

وعلى الجميع المشاركة