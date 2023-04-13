شكرا لبحثكم عن خبر عدن..الماس يتفقد سير أعمال سفلتة خط كالتكس إلى الغزل والنسيج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلع المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-عدن على سير أعمال سفلتة خط مشروع كالتكس إلى الغزل والنسيج بمديرية المنصورة. وخلال الزيارة شدد المهندس معين الماس على سرعة إنجاز العمل وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية. لافتا أن هذا المشروع يعد من المشاريع التي تحظى بإهتمام قيادة المجلس الرئاسي والحكومة ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس. وحث رئيس مجلس الإدارة الجهة المنفذة على سرعة استكمال الأعمال في المشروع الحيوي والشرياني الرابط بين مديريات العاصمة عدن. واستمع الماس من المهندس جلال الحدي مدير المشروع حول العمل الجاري بالمشروع من أجل إنجازه خلال اسرع وقت ممكن. وقال الحدي إن الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة تعمل على قدم وساق من أجل إنجاز المشروع خلال الفترة القادمة. وأثنى الحدي بالدعم الكبير الذي يقدمه الماس في سبيل إنجاز المشروع بصورة تليق بالعاصمة عدن لكونها تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-عدن.

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