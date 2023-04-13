شاهد كيف انتقم الحوثي من أسرة جندي يمني قاتل مع العراق ضد إيران .. وفي لبنان ضد اسرائيل

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يزيد بن سلمان - شبوة - انتقمت مليشيا الحوثي الإيرانية، من أسرة جندي يمني قاتل ضد نظام الملالي أثناء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لمدة ثمان سنوات. وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إشراق المقطري، إن مليشيا الحوثي حولت منزل الجندي اليمني المسن مرشد العديني في حي الجحملية، شرق مدينة تعز، إلى ركام أثناء حربها على محافظة تعز منذ عام 2015. جاء ذلك في تدوينة نشرتها المقطري، على حسابها بتويتر، واوضحت خلالها بأنها زارت أسرة مرشد العديني، في إطار زيارات أعضاء اللجنة الوطنية لتفقد أوضاع ضحايا حرب عصابة الحوثي. وأضافت أن العديني عسكري مسن فقير متقاعد، أب لعدة أبناء أحدهم شابة معاقة كليا، بحاجة لعلاج وحفاظات دائمة. ولفتت إلى أن مرشد العديني، قاتل مع حركة التحرير الفلسطينية في لبنان، وفي الحرب العراقية الايرانية مع لواء يمني، وجاءت الحرب على الجحملية لتحول منزله البسيط إلى ركام، ونزح وسكن في دكان، وسقطت شظايا قذيفة حوثية أصابت ابنه وةفقدته النظر، لافتة إلى أن هناك الآلاف من أمثال العديني الذين ارتكبت عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بحقهم جرائم ضد الإنسانية خلال حربها منذ أكثر من ٨ سنوات على أبناء تعز واليمنيين بشكل عام.

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