شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تقول انها بدأت صرف النصف الأول من مرتبات شهر اغسطس 2018 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في صنعاء بدء صرف مرتبات القطاع الحكومي .

ووفق وكالة سبأ فقد استكملت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إجراءات اصدار خلاصات مرتبات النصف الأول لشهر اغسطس 2018م وكشوفات المرتبات والمتغيرات، لكافة موظفي الدولة التي لم يسبق لها الصرف وتم تسليمها يوم امس الأربعاء إلى وزارة المالية.

وحثت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء (سبأ) كافة الوحدات على سرعة استكمال إجراءات الصرف لمرتبات موظفيها وفقا للكشوفات والخلاصات الصادرة عبر النظام الآلي لإصدار كشف الراتب الموحد دون أي تجاوز أو تعديل