شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم قياسي غير مسبوق في عدد المهاجرين الأفارقة منذ عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجل عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن خلال مارس الماضي رقما قياسيًا، حيث دخل أكثر من 20 ألف مهاجر، وهو عدد لم يسبق أن تم تسجيله في أي شهر خلال الأربع سنوات الماضية.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM)، في تقرير تتبع النزوح الذي أصدرته الأربعاء أنها رصدت دخول 20،020 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال مارس 2023.

وبحسب مقارنة للإحصائيات المسجلة للمهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن خلال الأربع سنوات الماضية، فإن عدد المهاجرين خلال مارس الماضي هو أعلى معدل شهري على الإطلاق منذ عام 2019، أي ما قبل جائحة كورونا التي حدت كثيرًا قيودها من تدفق المهاجرين إلى البلاد في عامي 2020 و2021.

وأضاف التقرير أن عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن في مارس يمثلون زيادة بنسبة 87% عن شهر فبراير 2023 الذي سجل دخول 10،726 مهاجر أفريقي، وأيضًا عن شهر يناير من ذات العام الذي دخل فيه 10،707 مهاجر.

كما يمثل زيادة بنسبة 273% مقارنة بشهر مارس من العام 2022، وبنسبة 177% عن ذات الشهر من عام 2021، وبنسبة 51% عن الشهر نفسه من عام 2019.

وأوضحت مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة الدولية، أن أغلب المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن، دخلوا عبر محافظة لحج وبنسبة 78.6%، فيما دخل ما نسبته 21.4% عبر محافظة شبوة.

كما سجلت مصفوفة تتبع النزوح في جيبوتي عودة 518 مهاجر إلى القرن الأفريقي، في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر القوارب، حيث "اختاروا العودة بسبب الأزمة الإنسانية المتدهورة في اليمن والتحديات التي تقف عائقًا أمام وصولهم إلى السعودية".