شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا: نثمن الجهود السعودية لتسوية الأوضاع في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الأربعاء، بالجهود السعودية المبذولة لتسوية الأزمة في اليمن، حسب ما جاء في بيان الخارجية الروسية.

وجاء في البيان حول اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية الروسي والسفير السعودي في موسكو عبد الرحمن بن سليمان الأحمد: "تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الأوضاع في اليمن. وفي الوقت نفسه، أعرب الجانب الروسي عن تقديره العالي للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل التسوية الشاملة للأزمة اليمنية، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق".

بالإضافة إلى ذلك، بحث الجانبان المسائل المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية السعودية الودية.

ووصل وفدان سعودي وعماني، مساء السبت الماضي، إلى العاصمة اليمنية صنعاء لإجراء محادثات مع قيادات في جماعة الحوثي.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الاثنين، أن زيارته لصنعاء تهدف لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.

وقال آل جابر عبر حسابه على "تويتر"، إن هذه الزيارة التي حضرها وفد من سلطنة عمان تأتي استمرارًا لجهود السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ودعمًا للمبادرة التي قدمتها بلاده في عام 2021.

وأشار إلى أن السعودية وقفت حكومة وشعبًا منذ عقود مع الأشقاء اليمنيين في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا استمرار الجهود الأخوية منذ عام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.