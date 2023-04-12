شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. ترقب إعلان اتفاق سلام شامل في اليمن وتقدم كبير في المفاوضات السعودية الحوثية العمانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصدر سياسي يمني عن تقدم ملموس في المشاورات العمانية السعودية مع مليشيا الحوثي، في صنعاء.

ونقلت وكالة "الأناضول عن مصدر سياسي يمني وصفته بأنه رفيع المستوى، قوله إن "هناك تقدما ملموسا في مشاورات وفدي الرياض ومسقط مع الحوثيين".

وأضاف المصدر أن "الوفدين ما يزالان في صنعاء، ولم يبق سوى لمسات أخيرة حتى يتم الإعلان عن اتفاق شامل"، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره أكد مصدر صحفي أن المفاوضات تتركز حول مسودة اتفاق تم التوصل إليها مؤخرا في مسقط وتتضمن دخول هدنة من 6 أشهر ببنود واسعة يعقبها فترة إنتقالية مدتها سنتين تمهد للحل الشامل.

ووصل وفد سعودي عماني، يوم السبت الماضي، إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع قيادات مليشيا الحوثي، حول تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.