شكرا لبحثكم عن خبر مؤسستي مبادرون للتنمية والرسالة تدشنان السلل الغذائية لمرضى السرطان بوادي حضرموت . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون / خاص :-

دشنت مؤسسة مبادرون للتنمية مع مؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان حضرموت الوادي الصحراء السلل الغذائية لمرضى السرطان بوادي وصحراء حضرموت لعدد ٢٥ مريض ومريضة بوادي وصحراء حضرموت ..

وشملت السلة الغذائية على ( الأرز و الدقيق والسكر والزيت ) مقدمة من مؤسسة مبادرون للتنمية كجزء من برامج مؤسسة مبادرون للتنمية خلال شهر رمضان المبارك ، قامت بتنفيذها مؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان على ٢٥ مريض ومريضة بوادي وصحراء حضرموت ..

أوضحت الأستاذ ضياء العويني رئيسة مؤسسة مبادرون للتنمية أن هذه المبادرة تأتي للوقوف مع هذه الشريحة من المرضى وهم مرضى السرطان بشيء بسيط و أن كانت الإعداد الكبيرة للمصابين ، مؤكدة أن مبادرون ستظل إلى جانب مرضى السرطان بحسب استطاعتها في تقديم ما تستطيع ..

ومن جهة شكر المدير التنفيذي لمؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان حضرموت الاخ محمد مصطفى بامخرمة مؤسسة مبادرون للتنمية على هذا البادرة الطبية في إدراج مرضى السرطان ضمن السلل الغذائية ، مضيفاً أن الأعداد كبيرة بعض ولكن نحتاج لكل المبادرات من المؤسسات والجهات المختلفة لو بجزء حتى نستطيع أن نستهدف أكبر قدر من هؤلاء المرضى ..