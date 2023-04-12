شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفير المملكة المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والجهود الاقليمية والدولية لتخفيف المعاناة الانسانية، واحياء العملية السياسية في اليمن.

وتطرق اللقاء الى مستجدات الاوضاع المحلية على ضوء التطورات الجارية في مسار السلام وجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتثبيت الهدنة، و اعلان وقف مستدام لاطلاق النار، واتمام عملية تبادل الأسرى وبما يمهد الى حوار يمني شامل تحت رعاية الامم المتحدة.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمبادرات الحكومية من اجل السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي التعليم والصحة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، قبل ان تذهب الى اجراءاتها الاحادية بمصادرة عوائد المشتقات النفطية المجنبة لدى البنك المركزي بموجب اتفاق ستوكهولم، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.

واكد اللقاء اهمية تكامل كافة الجهود من اجل دفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع مساعي الاشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، والعودة الى عملية سياسية شاملة ترعاها الامم المتحدة.

واشاد فخامة الرئيس بمواقف المملكة المتحدة الى جانب الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، و الامن والاستقرار في البلاد.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.