شكرا لبحثكم عن خبر اللواء الزبيدي يجدد دعم مجلس القيادة الرئاسي للجهود الرامية لإنهاء الحرب واحلال السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، دعم مجلس القيادة الرئاسي لكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب في بلادنا، واحلال السلام وإعادة الامن والاستقرار الى المنطقة من خلال الحوار البناء والهادف لإيجاد حلول حقيقية لقضايا الصراع المحورية وفي مقدمتها القضية الجنوبية.

جاء ذلك لدى لقائه، مساء اليوم، القائم بأعمال سفير كندا غير المقيم لدى اليمن غوينيث كوتز والوفد المرافق لها، حيث ناقش اللقاء مستجدات العملية السياسية الجارية لإنهاء الحرب في بلادنا والجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تؤسس لعملية سلام مستدام في المنطقة.

و أكد اللواء الزبيدي، ان مجلس القيادة الرئاسي قدم الكثير من التنازلات في سبيل إنجاح الجهود التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن تتناول كل القضايا المحورية..مؤكدا ان القضية الجنوبية ستكون حاضرة فيها من خلال إطار خاص بها ضمن فريق المفاوضات التابع لمجلس القيادة الرئاسي.

كما ناقش اللقاء، سبل وامكانيات تعزيز الدعم الإنساني الذي تقدمه الحكومة الكندية لبلادنا، حيث نوه اللواء الزبيدي الى أهمية الدور الذي من الممكن ان تلعبه الحكومة الكندية في دعم وتعزيز دور المرأة والشباب من خلال تقديم المساعدة في مجال التدريب والتأهيل بما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وكذا دعم الحكومة الكندية للحكومة اليمنية في جهودها للتعامل مع تدفق الاف اللاجئين الافارقة الى بلادنا.

من جانبها اكدت القائم بأعمال السفير الكندي، موقف حكومة بلادها الداعم لجهود انهاء الحرب وإعادة الامن والاستقرار الى اليمن..معربة عن حرص الحكومة الكندية على تقديم الدعم الإنساني للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب