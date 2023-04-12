شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفير مملكة النرويج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليلمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء سفير مملكة النرويج توماس ليدبول، للبحث في العلاقات الثنائية، ومستجدات اليمن والمنطقة.

وتطرق اللقاء الى التطورات المحلية، بما في ذلك جهود الاشقاء والاصدقاء لتثبيت الهدنة، وانهاء المعاناة الانسانية واحلال السلام في اليمن.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل، والجاهزية التامة لهذا الاستحقاق الذي يصب في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية.

واكد اللقاء اهمية تكامل كافة الجهود من اجل دفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع مساعي الاشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، والعودة الى عملية سياسية شاملة ترعاها الامم المتحدة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.