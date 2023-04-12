مأرب.. نزوح 710 أسرة جراء تصعيد مليشيا الحوثي في "حريب"

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، أن التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية حريب (جنوبي المحافظة)، تسبب بنزوح 710 أسرة حتى الآن.



جاء ذلك خلال لقاء جمع إدارة الوحدة مع ممثلي مكتبي "الأوتشا" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان"، مساء أمس، كُرس لمناقشة آلية تسريع الاستجابة الإنسانية الطارئة لاحتياجات النازحين الجدد من مديرية حريب، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



واستعرض مدير الوحدة التنفيذية بالمحافظة سيف مثني، خلال اللقاء "الوضع الإنساني بالمديرية جراء التصعيد الكبير والخطير لمليشيا الحوثي منذ مارس الماضي والاستهداف المباشر للمدنيين بقذائف المدفعية بعيدة المدى والصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة".



وقال مثنى، "إن عدد الاسر النازحة التي تم تسجيلها حتى اليوم من المديرية 710 أسرة منها 530 أسره نزحت داخليا في إطار مديرية حريب، و180 أسرة نزحت إلى مديريتي المدينة والوادي".



وأضاف أن أوضاع هؤلاء النازحين "صعبة"، مشيرا إلى أن بعضهم نزح أكثر من مرة بحثا عن الأمان وهروبا من الاستهداف المباشر لمنازلهم ومخيماتهم من قبل مليشيا الحوثي.



من جانبه جددا ممثل الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة (الاوتشا) وممثل صندوق الأمم المتحدة، التزام الأمم المتحدة بمساندة جهود السلطة المحلية بمحافظة مأرب في إغاثة وإيواء النازحين الجدد في المديرية وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من معاناتهم.



ومنذ الشهر الماضي تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف القرى السكنية في مديرية حريب بقصف صاروخي ومدفعي مكثف أجبر مئات الأسر على النزوح إلى مناطق آمنة داخل المحافظة في ظروف إنسانية صعبة.

