هل لقاح كورونا يسبب ضعف في عضلة القلب ؟.. شاهد:بروفيسور سعودي يحسم الجدل ويجيب

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يزيد بن سلمان - شبوة -
علق البروفيسور زهير الهليس ، خلال لقاء ببرنامج " الليوان " المذاع على " روتانا خليجية " ، على انتشار إشاعات تسبب لقاح كورونا في ضعف عضلة القلب .
وقال الهليس: هذا الكلام صحيح وغير صحيح ، فلا شك أن بعض المرضى تأثروا باللقاحات ، وتسببت بضعف وظيفة عضلة القلب لديهم .
وتابع: ولكنها ليست بشيء كبير وممكن تحدث مع أي دواء من الأدوية ، ولم تحدث بشكل ملحوظ يجعلنا نقول يمكن أن نستغنى عن لقاح كورونا لهذا السبب .
البروفيسور زهير الهليس: لقاح كورونا تسبب في ضعف عضلة القلب لبعض المرضى#زهير_الهليس_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/Io1cWNe1uP
- الليوان (@almodifershow)
البروفيسور زهير الهليس: لقاح كورونا تسبب في ضعف عضلة القلب لبعض المرضى#زهير_الهليس_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/Io1cWNe1uP— الليوان (@almodifershow) April 10, 2023
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