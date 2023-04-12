شكرا لبحثكم عن خبر هل لقاح كورونا يسبب ضعف في عضلة القلب ؟.. شاهد:بروفيسور سعودي يحسم الجدل ويجيب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علق البروفيسور زهير الهليس ، خلال لقاء ببرنامج " الليوان " المذاع على " روتانا خليجية " ، على انتشار إشاعات تسبب لقاح كورونا في ضعف عضلة القلب .

وقال الهليس: هذا الكلام صحيح وغير صحيح ، فلا شك أن بعض المرضى تأثروا باللقاحات ، وتسببت بضعف وظيفة عضلة القلب لديهم .

وتابع: ولكنها ليست بشيء كبير وممكن تحدث مع أي دواء من الأدوية ، ولم تحدث بشكل ملحوظ يجعلنا نقول يمكن أن نستغنى عن لقاح كورونا لهذا السبب .



البروفيسور زهير الهليس: لقاح كورونا تسبب في ضعف عضلة القلب لبعض المرضى#زهير_الهليس_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/Io1cWNe1uP