شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة التشاور والمصالحة تؤكد على دعم جهود السلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت هيئة التشاور والمصالحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مرئيا، برئاسة رئيس الهيئة، محمد الغيثي وحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة.

قدمت رئاسة الهيئة في مستهل الاجتماع احاطة عن مستجدات جهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة وبدء عملية سياسية شاملة، وكذا اتصالات وزيارات رئاسة الهيئة واجتماعاتها خلال الفترة الماضية منذ الاجتماع العام الاخير للهيئة.

حيث أكد اجتماع هيئة التشاور والمصالحة على دعم جهود إحلال السلام في بلادنا، بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وحل القضايا الرئيسية وفي طليعتها قضية الجنوب، مؤكدة بالوقت نفسه على دعمها ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي، كما أشادت بجهوده وحرصه على تحقيق السلام والاستقرار، مشيرة إلى أهمية ان يتولى الوفد التفاوضي المشترك مهامه ومسؤولياته تحت اشراف المجلس.

كما ثمّنت الهيئة جهود الوساطة التي تقودها دول التحالف العربي ودول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة نحو ايجاد عملية سياسية شاملة تحقق من خلالها الشرعية إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدة على حاجة الشعب إلى سلام عادل وشامل ودائم، يحقق الجميع من خلال التفاوض والحوار تطلعاتهم السياسية المشروعة، مشددة على أهمية دعم الاقتصاد ومساعدة شعبنا على تجاوز ظروفه الاقتصادية والانسانية الصعبة التي تسبب فيها انقلاب جماعة الحوثي.

وشددت الهيئة على أهمية الاتفاق على جميع المراحل، وعدم اتاحة اي فرصة لنقض المواثيق والانقلاب على الاتفاقات من خلال إلزام جماعة الحوثي بتنفيذ خطوات جادة وعملية في مرحلة بناء الثقة مثل إنهاء الحصار على المدن وفتح الطرقات خاصة في تعز ومأرب، والافراج الكامل عن جميع الاسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم النساء والصحفيين والشخصيات السياسية، ووقف تغيير هوية المجتمع واعادة الممتلكات المنهوبة، وإلغاء المحاكمات غير الشرعية وما ترتب عليها، والالتزام بوقف اطلاق النار ووقف الاعتداءات العسكرية على الاعيان المدنية والاقتصادية، والامتناع عن استهداف المدنيين والمحافظات خاصة شبوة والضالع وتعز ومأرب والبيضاء.

وأقرت الهيئة رفع عدد من التوصيات والمقترحات المكتوبة لمجلس القيادة الرئاسي، والمحاذير التي تستوجب التنبه لها في العملية السياسية في إطار مهمة الهيئة المتمثل في دعم ومساندة مجلس القيادة، كما ناقش الاجتماع عدد من المقترحات المقدمة من اعضاء الهيئة في إطار عمل الهيئة ومهامها.