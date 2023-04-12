أسوشيتد برس: كبير مساعدي بايدن يتحدث مع محمد بن سلمان بشأن حرب اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - تحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء وسط مؤشرات على أن السعوديين والحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن يحرزون "تقدمًا كبيرًا" نحو إيجاد نهاية دائمة للصراع المستمر منذ تسع سنوات، وفقًا لمسؤول كبير بالإدارة الامريكية، بحسب مانقلت وكالة أسوشيتد برس «AP».

ولدى ولي العهد محمد بن سلمان، علاقة متوترة مع الرئيس جو بايدن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وإنتاج النفط. لكن الزعيم السعودي الفعلي وكبير مستشاري الأمن القومي للرئيس قررا التحدث وسط إشارات مشجعة على إنهاء الحرب الطويلة والدامية، التي تمثل أولوية قصوى لبايدن.

جاءت المكالمة بعد أن التقى الدبلوماسي السعودي محمد بن سعيد ال جابر بمسؤولين حوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأحد لإجراء محادثات تهدف إلى تسريع المفاوضات بشأن إنهاء الحرب، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية مطلع على المحادثة لوكالة أسوشيتد برس. ولم يُصرح للمسؤول بالتعليق علنًا وطلب عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول إن المبعوث الخاص لبايدن إلى اليمن، تيم ليندركينغ، سيتم إرساله إلى العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين. وقد سافر مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي للقاء مسؤولي المخابرات.

جاءت زيارة ال جابر إلى العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون بعد أن توصل السعوديون إلى اتفاق مع إيران الشهر الماضي - في الصين - لاستعادة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في عام 2016. وإيران هي الداعم الأجنبي الرئيسي للحوثيين في الصراع في اليمن.

لقد كانت لحظة دبلوماسية براقة بالنسبة للصين - أكبر منافس عالمي للولايات المتحدة - والتي وصفتها بكين بأنها دليل على قدرتها على أن تكون لاعباً دبلوماسياً في الشرق الأوسط. يشير مسؤولو البيت الأبيض إلى إحراز تقدم كبير خلال عدة جولات من المحادثات السابقة التي استضافتها العراق وسلطنة عمان، قبل وقت طويل من الإعلان عن الصفقة في الصين خلال المؤتمر الشعبي الوطني الاحتفالي الشهر الماضي.

بعد محادثات يوم الأحد، قال المسؤول إن مسؤولي البيت الأبيض "شجعهم التقدم الكبير في خارطة طريق شاملة لتعزيز الهدنة في اليمن وإنهاء الحرب في نهاية المطاف".

وقال المسؤول إن سوليفان وولي العهد ركزا إلى حد كبير على اليمن، لكنهما ناقشا أيضًا إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وبرنامج إيران النووي، وقضايا أخرى.

خلقت سنوات من القتال غير الحاسم كارثة إنسانية ودفعت أفقر دولة في العالم العربي إلى حافة المجاعة. بشكل عام، قتلت الحرب أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم أكثر من 14500 مدني، وفقًا لمشروع بيانات موقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث.

وانتهى وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر، وهو الأطول في الصراع اليمني، في أكتوبر/ تشرين الأول. وجعل بايدن إيجاد سلام دائم من بين أعلى أولوياته في الشرق الأوسط.

وتأتي المكالمة أيضًا وسط مخاوف جديدة من أن خطط تحالف أوبك + بقيادة الرياض لخفض إنتاج النفط قد تعرقل جهود كبح التضخم العالمي.

وقد أعلنت أوبك + الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، أو ما يقرب من 1 في المائة من الإنتاج العالمي، بدءًا من الشهر المقبل. وقال السعوديون إن تخفيضات الإنتاج كانت "احترازية"، مما يساعد في الحفاظ على الأسعار في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي على ما يبدو، وانخفاض الطلب على النفط.

لكن إلى جانب التخفيضات المعلنة في أكتوبر تشرين الأول، انخفضت إمدادات النفط العالمية بنسبة 3٪. قد يكون لإعلان أبريل تأثير مضاعف على الاقتصاد الأمريكي في شكل ارتفاع أسعار البنزين، مما قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أن يكون أكثر جرأة في رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم. وقال المسؤول إن سوليفان ومحمد بن سلمان ناقشا قضايا الاقتصاد الكلي لكنهما لم يتعمقا في الحديث عن تحرك أوبك.