شكرا لبحثكم عن خبر تغريدة ال جابر تفشل الوساطة والسفر يغادر صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية بأن الوفد السعودي قد غادر صنعاء عقب تغريدة للسفير السعودي آل جابر المح فيها الى تدخل السعودية كوسيط في الحرب وليس طرفا.

وقد أثارت تلك التصريحات حفيظة حكومة صنعاء وعبر الكثير من القيادات والمواطنين عن رفضهم التام لما ورد فيها من تلميحات عن الدور السعودي، مطالبين بطرد السفير السعودي من صنعاء فورا.

وأكدت المصادر أن حكومة صنعاء طالبت السعودية بأن تترك التلميح او التصريح بأنها تلعب دور الوسيط، مضيفين أنها طرف أساسي في الحرب وليست مجرد وسيط ولن تستمر أي مفاوضات قبل إقرار بذلك السعودية علانية ودون أي التباس.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن هذا الاختلاف أو موعد المفاوضات المقبلة.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه اليمن تحركات ووساطات دولية لإنهاء الحرب الدائرة بين التحالف وصنعاء منذ تسع سنوات.

وقد كان من مجمل الردود على تغريدة السفير السعودي هو تغريدة لرئيس وكالة سبأ في صنعاء نصر الدين عامر قال فيها ان المشكلة تكمن فيمن سيتوسط بين صاروخ بركان وبين شركة ارامكو.

من سيرعى الصلح بين البركان اليمني وارامكو السعودي

بينما قال محمد علي الحوثي متهكما ان سلطنة عمان توسطت للسعودية لكي تتوسط اليعودية بين اليمنييين وان ذلك مثل: يا بقرة صبي لبن عبدالله سافر عدن، حسب تعبيره