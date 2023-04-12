مصادر: مواقف متعنته تهدد وساطة السعودية في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامية ان جهود وساطة عمانية واخرى سعودية باتت تصطدم بتعنت حوثي واضح. وأكدت المصادر المطلعة على المفاوضات التي تُجرى منذ يومين في صنعاء ان الجماعة وضعت اشتراطات جديدة بينها اشتراطات مادية خاصة واخرى متصلة بالحرب والنفوذ. واوضحت المصادر ان هذه الاشتراطات عرقلت عملية التوصل الى توافق نهائي بخصوص هدنة إنسانية وعدد من الاجراءات الاخرى بهذا الخصوص. وأكدت المصادر الى ان الوفدين العماني والسعودي لايزالان يبذلان جهدا كبيرا بخصوص التوصل الى صيغة توافقية تخرج الاتفاق الى النور.

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