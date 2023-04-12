شكرا لبحثكم عن خبر محمد الحوثي يراضي سفير الملك سلمان بثور والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة بأن القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، قام بالاحتكام للسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بسبب تصريحات نشرها على حسابه الرسمي على تويتر تنتقد دوره كوسيط لإنهاء الحرب في اليمن.
وقد أثارت هذه التغريدة غضب السفير السعودي ، مما دفعت جماعة الحوثي القيادي محمد الحوثي للاحتكام للسفير السعودي بثور في محاولة لكسب رضائه وإنهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها.
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