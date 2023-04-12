بالتزامن مع زيارة وفدي السعودية وعمان.. مزاعم حوثية بمقتل وإصابة 10 بقصف سعودي على حدود صعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيا الحوثي، الثلاثاء، مقتل وإصابة 10 في قصف سعودي على عدد من المديريات الحدودية بمحافظة صعدة، معقل المليشيا، شمالي البلاد، في تصعيد مفاجئ بالتزامن مع وصول الوفدين السعودي والعماني إلى صنعاء.

وقالت وكالة سبأ الحوثية، إن عشرة قتلى وجرحى، سقطوا برصاص من وصفتهم بـ"العدو السعودي" في مديرية منبه الحدودية، بمحافظة صعدة.

واتهمت الوكالة الحوثية قوات حرس الحدود السعودي بفتح نيران أسلحتها الرشاشة على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، ما ادى الى مقتل وإصابة 10 بينهم اثنين من المهاجرين الأفارقة.

تأتي هذه التهم بالتزامن مع وصول الوفدين السعودي والعماني إلى صنعاء، ولقاء قيادات في مليشيا الحوثي، وذلك بهدف التوصل الى حل سياسي في اليمن.

كما تأتي هذه في ظل بوادر فشل المحادثات التي أجريت بين الطرفين خلال اليومين الماضيين، خصوصًا في ظل اتهامات حوثية للسعودية، بأنها طرف في الصراع وليس وسيط.

وكان السفير السعودي قد أعلن في وقت سابق، لدى وصوله صنعاء، أن زيارته جاءت لتثبيت الهدنة، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية.