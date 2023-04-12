مسؤول يمني يكشف برنامج عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين التي تنطلق غدا الخميس

كشف عضو لجنة التفاوض في الفريق الحكومي اليمني ماجد فضائل، مساء الثلاثاء، عن برنامج تبادل الأسرى مع جماعة الحوثيين، والمتضمن إطلاق سراح 887 من الجانبين .



ونقلت وكالة الأناضول عن فضائل، إن "عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي تنطلق الخميس بإطلاق سراح 322 أسيرا، بينهم 72 تابعين للحكومة و250 من الحوثيين".



وأضاف: "تشمل العملية في اليوم الأول (الخميس)، إطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي)".



واعُتقل وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، قائد القوات الخاصة، في أواخر مارس/ آذار 2015، في بلدة العند شمالي محافظة لحج (جنوب)، خلال قيادتهما معركة ضد للحوثيين.



وتابع فضائل: "في اليوم التالي (الجمعة)، سيتم إطلاق 371 من الجانبين، 350 حوثيا، و21 من الجانب الحكومي، بينهم (عفاش طارق)، نجل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح وشقيقه (محمد بن محمد عبدالله صالح)، بالإضافة إلى 19 من قوات التحالف العربي، بينهم 16 سعوديًّا و3 سودانيين".



ومضى قائلا: "تشمل عملية التبادل في اليوم الثالث السبت، إطلاق سراح 196 من الجانبين، بينهم 89 من الجانب الحكومي ضمنهم 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر، و 107 من جماعة الحوثي".



وكان مصدر حكومي يمني قال للأناضول في وقت سابق الثلاثاء، بأن عملية تبادل للأسرى مع الحوثيين تبدأ الخميس المقبل في عدد من المحافظات.



وأضاف: "تتخلل عملية تبادل الأسرى رحلات طيران بين صنعاء (شمال) وعدن (جنوب) ومأرب (وسط)، ومطار أبها في المملكة العربية السعودية".



وكان فضائل قد قال في وقت سابق اليوم، إن "كل الترتيبات اكتملت وأصبح الكل جاهزا لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها وفي وقتها المحدد".



وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة عن اتفاق مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بهذا الخصوص..

المصدر: الأناضول