تقرير رسمي: نزوح أكثر من 5 آلاف يمني خلال مارس الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير رسمي صدر اليوم الثلاثاء، عن نزوح أكثر من خمسة آلاف يمني خلال مارس الماضي، أغلبهم نزوحوا من محافظتي مأرب وشبوة جراء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، في تقريرها الشهري، إنها تتبعت نزوح 1.209 أسرة، يمثلون (5.018 فردًا)، نزحوا خلال الفترة من 1 ـ 31 مارس الماضي.



وأوضحت أن 1.026 أسرة يمثلون (4.173 فردًا) تم تهجيرهم حديثًا، بينما نزحت 183 أسرة يمثلون (845 فردًا) للمرة الثانية خلال الفترة.



وأشارت إلى أن 27% من هذه الأسر، نزحت من محافظة مأرب، تليها شبوة بنسبة 25%، ثم محافظتي الحديدة وتعز بنسبة 16% و14% على التوالي، بينما توزعت باقي الحالات على محافظات إب وذمار وأمانة العاصمة والبيضاء وريمة وصنعاء.



وأفاد التقرير أن الفترة ذاتها شهدت مغادرة 13أسرة (63 فرداً) لمناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 11أسرة (45 فرداً) إلى أماكنها الأصلية.



وأوضحت الوحدة التنفيذية أنها سجلت، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023، نزوح 3.133 أسرة تتكون من 16.141 فرداً، وذلك من 20 محافظة مختلفة واستقرت في 10 محافظات.



ومنذ أسابيع تشهد محافظتي مأرب وشبوة تصعيداً حوثيا وقصفا صاروخياً ومدفعياً للمناطق السكنية دفع مئات الأسر للنزوح إلى مناطق آمنة داخل المحافظتين وفقا لتقارير رسمية.