الجوف.. مقتل سائق شاحنة برصاص عصابة تقطع شرقي الحزم

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل سائق شاحنة نقل ثقيل برصاص عصابة تقطع في طريق صحراوي يخضع لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر إعلامية، إن مسلحين يمتهنوا عملية التقطع والنهب "طاردوا السائق (بسام علي حربي) في منطقة "الرملة" شرقي مدينة الحزم مركز المحافظة، وقتلوه بدم بارد بهدف نهب شاحنته وممتلكاته".



وحسب المصادر فقد جرى نقل جثمان السائق "حربي" إلى مستشفى الحزم العام.



وتشهد الخطوط الصحراوية في محافظة الجوف التي تُسيطر على غالبيتها مليشيا الحوثي، عمليات تقطع ونهب وقتل بشكل متكرر من قبل عصابات مسلحة، وسط غياب أي دور للجهات المعنية التابعة للمليشيا لوقف تلك الجرائم المروعة.

