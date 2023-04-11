[ مأرب.. اندلاع معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية والغربية ]

اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في الجبهات الجنوبية والغربية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقالت مصادر ميدانية لـ "يمن شباب نت"، إن معارك عنيفة دارت منذ ساعات الفجر الأولى في جبهة الكسارة غربي مأرب، إثر محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية.



وأوضحت المصادر أن المعارك التي وصفت بأنها الأعنف التي تشهدها الجبهة منذ عدة أشهر، استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك سلاح المدفعية، واستمرت لعدة ساعات.



وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.



وفي الجبهة الجنوبية، دارت مواجهات عنيفة فجر اليوم بين الجانبين واستخدمت فيها سلاح المدفعية بشكل مكثف، بعد محاولة تسلل لمليشيا الحوثي.



وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي في ذات الجبهة، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وتأتي هذه المواجهات ضمن تصعيد عسكري مستمر لمليشيا الحوثي في المحافظة منذ عدة أسابيع، رغم الجهود الدولية والإقليمية المستمرة للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في عموم البلاد.

