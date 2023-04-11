شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : الحوثي يستحدث معسكر ويدفع بتعزيزات باتجاه الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر صحفية، فجر اليوم الثلاثاء، باستحداث مليشيا الحوثي الإيرانية معسكر تدريبي، في مخلاف "العود" على الحدود الرابطة بين محافظتي إب والضالع، بالتزامن مع دفعها بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى المواقع المحيطة المتاخمة.

وأكدت المصادر، أن المليشيات الحوثية، استحدثت خلال الأيام القليلة الماضية، معسكر تدريبي في منطقة "وعران"، عُزلة حدّة، على الجهة الجنوبية الشرقية لمخلاف العود في مديرية النادرة التابعة محافظة إب، والمتاخمة لجبهة "الفاخر" بمديرية قعطبة.

واوضحت المصادر، بأن المعسكر الحوثي المستحدث في قاع "وعران"، يحمل اهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة، لاحتمائه جغرافيا بسلسلة جبلية تتمركز فيها المليشيا، أبرزها جبال "مضرح" شمال شرق، "ناصة" شرقا، على حدود مديريتي قعطبة ودمت بمحافظة الضالع، و"حدّة وحضار" غربا، بمديرية النادرة.

واضافت المصادر، أن المليشيات دفعت خلال الثلاثة الأسابيع الماضية بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، خلال أوقات متفرقة من الليل على فترات متفاوتة، عبر خط (حدّة- النادرة) استقدمتها من محافظة ذمار (وسط البلاد)، وخزنت كميات منها في كهوف جبلية في ذات المنطقة، قبل أن تعزز ببقيتها مواقعها المتاخمة للمعسكر.

وأشارت المصادر إلى استخدام مليشيا الحوثي هذا المعسكر كمؤخرة لتعزيز صفوف مقاتليها عسكريا وبشريا في جبهات قعطبة والحشا، إضافة إلى مواقع تمركزها في جبال ناصة ومضرح والزيلة على الجهة الغربية لجبهة مريس.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيا الحوثية تتخذ من خط "حدّة- النادرة"، خطا اضافيا وبديلا لخط "الفاخر- إب"، للتعزيزات العسكرية نحو جبهات مديريتي قعطبة والحُشا شمال غربي الضالع.

ويشار إلى أن المليشيات الحوثية تعمل جاهدة على تعزيز تواجدها في المناطق المتاخمة لجبهات الضالع، وفرض هيمنتها العسكرية لبسط نفوذها، وسعيا منها في إذلال وتركيع السكان الرافضين لتواجدها وممارساتها.