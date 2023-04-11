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شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : التركي يكلف الجنيدي مديرا لشرطة محافظة لحج والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أصدر محافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد عبدالله تركي، المحسوب على جماعة الإخوان، امر ا تكليف قائم بأعمال مدير عام شرطة محافظة لحج، بعد خمسة أيام من وفاة اللواء صالح السيد إثر إصابته بذبحة صدرية.
وتضمنت وثيقة أمر التكليف الرسمية التالي:
يكلف العميد طيار/حسين احمد محمد الجنيدي قائم باعمال مدير عام شرطة محافظة لحج، وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه.
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