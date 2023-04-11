شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يؤكد : حل الدولتين هو أساس الحل للمشكلة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الإثنين، اجتماعها الدوري برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية.

ووقف المجتمعون في مستهل اجتماعهم دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن الكبير اللواء صالح السيد أركان القوات البرية الجنوبية، مدير أمن لحج، وجميع شهداء الجنوب الذي قدموا أرواحهم للدفاع عن أرضه، وحماية أمنه واستقراره.

واستعرضت الهيئة في اجتماعها المستجدات على الساحة السياسية، وفي مقدمتها مسار العملية السلمية التي يبذل الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جهودهم فيها، بدعم من المجتمع الدولي، للوصول إلى حل شامل ومستدام في المنطقة، وبهذا الخصوص أكدت الهيئة دعمها المُطلق لجهود الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، ومواقفه المساندة للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في جهودهم لإحلال السلام وإعادة الاستقرار الى المنطقة، وبهذا الشأن جددت الهيئة تأييد المجلس ودعمه لجهود المجتمع الدولي الداعم لهذه المبادرة.

وجددت الهيئة في اجتماعها التأكيد على أن الجنوب لا يسعى للانفصال، بل لاستعادة دولته المغتصبة كاملة السيادة، وهو هدف استراتيجي لشعب الجنوب ولن يتراجع عنه تحت أي ظرف، مشددة على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للحل الشامل وتحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة أن الإطار التفاوضي لقضية شعب الجنوب، يجب أن يتناسب مع حجم الجنوب كطرف فاعل في العملية السياسية وحقة الكامل في الإقرار بكل المسائل المتعلقة بالجنوب والعملية التفاوضية بكل مراحلها، بما في ذلك مفاوضات بناء الثقة، ووقف الحرب في كافة الجبهات الممتدة على حدوده.

وبهذا السياق أكدت الهيئة رفض المجلس الانتقالي، لأي إجراءات تهدف للمساس بالجنوب وموارده الاقتصادية السيادية في الوقت الذي لازال منتسبي الجيش والامن في الجنوب بلا مرتبات ومحرمون من أبسط الحقوق.

وشددت الهيئة في اجتماعها بتمسك المجلس بحق الجنوب في الإقرار بكافة المسائل السياسية، والاقتصادية، والمالية، والعسكرية، والأمنية، وكل ما يرتبط بالجنوب، أو يمس حقوق ومصالح شعبه، وسيادته على ثرواته وأرضه.

وفي سياق آخر، ناقشت الهيئة نتائج اللقاءات التي عقدها القائم بأعمال رئيس المجلس مع هيئات المجلس، والاتحادات والنقابات، بالإضافة إلى التقريرين المُقدمين من الهيئة العليا للمرأة الجنوبية، ومركز دعم صناعة القرار واتخذت ما يلزم بشأنها.