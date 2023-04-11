شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعيد المحافظ بن عديو الى واجهة الاحداث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل محافظ شبوة محمد صالح بن عديو الى المملكة العربية يوم الاثنين بحسب ما افاد لعدن الغد مصادر سياسية عدة. وبحسب المصادر فقد تلقى بن عديو دعوة من القيادة السياسية السعودية لزيارة المملكة والالتقاء بمسئولين. وقال مصدر سياسي للصحيفة فان زيارة بن عديو ستعقبها زيارات مسئولين وقيادات سياسية أخرى لاحقا.

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