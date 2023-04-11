شكرا لبحثكم عن خبر البركاني يكلف لجنة للتحقيق مع رئيس الحكومة .. الأسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق مع رئيس الوزراء د. معين عبدالملك للتحقيق في اتهامات بالفساد موجهة له. وكان رجل الاعمال احمد العيسي قد اتهم معين عبدالملك بالتورط في قضايا فساد ودعا الى تشكيل لجان تحقيق . ورد عبدالملك ببيان نفي فيه هذه الاتهامات قبل ان يتدخل مجلس النواب ويعلن تشكيل لجنة تحقيق مع عبدالملك وجاء في القرار رار رقم (٤) بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق استناداً لأحكام المادة (٩٥) من الدستور، والفقرة (أ) من المادة (٧٤) من اللائحة الداخلية للمجلس ونظراً لما ا أثير في مقابلة أحمد العيسي نائب مدير مكتب الرئاسة وما جاء في تصريح مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء والرد علية من مكتب العيسي حول إدعاء مخالفات في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية، وما تداولته وسائل الاعلام بشأن ذلك بشكل كبير. فقد أقرت هيئة رئاسة المجلس تشكيل لجنة لتقص الحقائق بشأن جميع الوقائع المعلنة وتتشكل اللجنة من الأخوة التالية أسمائهم : 1 - محسن علي البحر -٦- انصاف علي مايو فؤاد عبيد واكد - محمد صالح قباطي - عبد الرحمن العشبي عبد الرحمن معزب ٤- علي محمد المعمري - عبد الخالق عبده البركاني - عبد الله محمد المقطري وعلى اللجنة القيام بالمهام الموكلة اليها وتقصي الحقائق عبر الجهات والهيئات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وتباشر مهامها بصورة عاجلة، وتقدم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لمهامها. صادر بتاريخ ٩ أبريل ۲۰۲۳م سلطان سعيد البركاني () رئيس مجلس النواب

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