شكرا لبحثكم عن خبر ناشطة عدنية: دفع المرتبات بمثابة طوق نجاة للحوثي الذي يبحث عن نفس جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بينت الناشطة الحقوقية العدنية لولا علي أن مايحدث في اليمن والمنطقة في المرحلة الحالية يعد جزء من خطة رسمتها إيران وتسعى جاهدة لتحقيقها بكل الطرق والوسائل المتاحة.

وقالت لولا في تدوينة لها على موقع"تويتر"إن النهج الذي انتهجته الثورة الإيرانية منذُ اندلاعها في 1979 هو (تصدير الثورات الى جميع الدول المحيطة بها ) وعلى مدى سنوات ظلت إيران تنشر أهداف ثورتها على جميع الدول المحيطة بها سقطت عواصم دول، وأصبحت جزء من التحالف الإيراني وما اليمن إلا جزء من الهدف الذي تم رسمه، وتسعى إلى تحقيقه".

وأشارت لولا إلى أن "المفاوضات الحقيقية بالأساس هي مع إيران أما الحوثيون فهم أداتها في المنطقة كحزب الله وبقية المليشيات التي أسستها لن تسلم إيران أي عاصمة سيطرت عليها ، ستناور نعم في هذا الظرف لكن ستستمر في هدفها في اليمن".

وأردفت لولا قائلة:"الاتفاق الذي يتم الترتيب له هو التمهيد لاستعادة الحوثي أنفاسه فدفع رواتب 8 سنوات بالعملة الصعبة ، لن يذهب للمواطن بل سيذهب لتجييش وترتيب الصفوف في ظل شرعية ضعيفة متفككة تعيش صراعات داخلية يسعى كل طرف فيها لإفشال الآخر حتى عدن المحافظة التي تم تحريرها بسواعد أبنائها ودعم التحالف تم أنهاكها وانهاك سكانها بأيدي من هم في الشرعية وبعض القوى الجنوبية التي افتقدت للحنكة السياسية والإدارية ، وانشغلت بعمليات البسط والنهب وشراء الولاءات والبحث عن مصالح شخصية".