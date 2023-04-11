شكرا لبحثكم عن خبر قوات الحوثي تحاصر منزلي برلماني يمني في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فشلت المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، خلال الساعات القليلة الماضية، في محاولة اقتحام منزل برلماني في العاصمة المحتلة صنعاء، بعد تدخل الأهالي المسلح.

وقالت مصادر محلية، أن عناصر مسلحة في مليشيا الحوثي، حاولت اقتحام منزل البرلماني ربيش العليي في منطقة الحيمة الخارجية غرب محافظة صنعاء بزعم وجود أسلحة، لكن تدخل الأهالي افشل مخطط الجماعة في الاستيلاء على المنزل ونهبه.

المصادر أوضحت، بأن مسلحي المليشيات الحوثية، كانوا قد وصلوا إلى المجلس الخارجي للمنزل، لكن أهالي المنطقة تداعوا بأسلحتهم وطوقوا المنزل وطالبوا المسلحين بالمغادرة.

ولفتت المصادر إلى تدخل وساطة من وجهاء المنطقة، ونجحاها في تهدئة الوضع واخراج عناصر الحوثي التي كانت قد شرعت في نهب بعض أثالث المجلس الخارجي.