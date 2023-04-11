شكرا لبحثكم عن خبر طارق عفاش يعلن عن دعمه لمفاوضات صرف المرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق نائب الرئيس اليمني على المباحثات التي تجري في صنعاء. وقال طارق صالح: طارق صالح: عضو مجلس قيادة عدن الرئاسي: ندعم كل الجهود الرامية لتحقيق السلام، وعلى جميع الأطراف الالتزام به وكذا لصرف مرتبات الموظفين وفق آلية تضمن وصولها إليهم

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