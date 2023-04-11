البعثة الأممية بالحديدة: سجلنا مقتل وإصابة 17 مدنيا جراء الألغام الأرضية خلال مارس الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، الاثنين، إنها سجلت مقتل وإصابة 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء في ثمانية حوادث متعلقة بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار خلال مارس الماضي.



وأضافت البعثة في تقرير لها، أن الحوادث في مارس الماضي أسفرت عن وقوع 17 إصابة في صفوف المدنيين، ويعد ذلك زيادة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2022م.



وأوضح التقرير، أن "تسعة مدنيين أصيبوا (من بينهم امرأة وخمسة أطفال) وثمانية قتلى (من بينهم امرأة وطفل)"، في الثمانية الحوادث التي شهدتها الحديدة، مشيرا إلى تصدر مديرتي الحالي (11) والتحتيا (5) بعدد الضحايا".



وأكدت البعثة "أن محافظة الحديدة أكثر المحافظات تأثرا بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب، والتي حدت من حرية تنقل السكان المحليين وأنشطتهم المعيشية".



وجددت "أونمها" الدعوة إلى "اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة بشأن الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام وتقديم الدعم الدولي لجهود إزالة الألغام من محافظة الحديدة".



وفي مطلع أبريل الجاري، قال المرصد اليمني للألغام في تقريره له أنه "وثق منذ بداية عام 2022م وحتى 4 أبريل 2023م، سقوط 872 ضحية من المدنيين، معظم هؤلاء الضحايا سقطوا في محافظة الحديدة الساحلية".



في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الاثنين، بأن وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بحث مع الملحق الأمني بالسفارة الأمريكية لدى اليمن دايفيد شات، التعاون بين البلدين عدة مجالات.



وذكرت الوكالة، أنه جرى خلال اللقاء، "الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين خبراء نزع الألغام في البلدين لتدريب الجهات المختصة للقيام بدورها على الوجه الأكمل".



وتفيد تقرير حكومية وحقوقية، أن مليشيات الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، وتلويث معظم الأرض اليمنية بالألغام المضادة للأفراد، وهي أعلى نسبة لزرع الألغام منذ الحرب العالمية الثانية.

