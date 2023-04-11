مباحثات يمنية تركية حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في اليمن الدكتور منصور بجاش، الإثنين، مع نائب وزير الخارجية التركي براق آقا تشابار، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "تطرق اللقاء إلى مستجدات الأحداث والتطورات التي تشهدها اليمن بما فيها مشاورات السلام والحل السياسي وتمديد الهدنة".



وأشار بجاش خلال اللقاء (في العاصمة السعودية الرياض)، إلى ما تقدمه تركيا من مساعدات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، مثمناً موافقها تجاه اليمن وحكومتها الشرعية.



من جانبه أكد نائب وزير الخارجية التركي دعم بلاده "للحكومة الشرعية ولكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبه ودعم الجهود الأممية التي تبذل في ايجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية".



كما أكد على "بذل الجهود لتطوير العلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين، مؤكدا ايضا" وقوف بلاده مع وحدة وأمن واستقرار اليمن، ودعم الحكومة التركية لمجلس القيادة الرئاسي وللجهود المبذولة لتحقيق السلام".



في وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن سلسلة مشاورات سياسية سيجريها نائب وزير الخارجية براق آق تشابار، مع نظرائه لدى السعودية، واليمن، والكويت.



وقالت الوكالة في بيان صادر عنها، إن "آق تشابار" يزور الرياض، تلبية لدعوة نظيره السعودي وليد الخريجي، حيث سيجري معه مشاورات سياسية.



وأضاف البيان أن المسؤول التركي وفي إطار زيارته إلى الرياض، سيعقد مشاورات سياسية أيضاً مع وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية كما سيلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي.



وأفاد بيان الخارجية التركية، أن المشاورات السياسية ستتركز حول القضايا الثنائية، والإقليمية والدولية.

