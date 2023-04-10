الرئيس الزُبيدي يثمّن دور جمهورية الصين الشعبية وجهودها لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط

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يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء اليوم الإثنين، سعادة تشاو تشنغ القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في بلادنا، والجهود السياسية المبذولة من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام وإعادة الاستقرار إلى المنطقة بشكل عام.

وثمن الرئيس الزُبيدي، خلال اللقاء الدور الصيني في رعاية اتفاق السلام بين المملكة العربية السعودية وإيران، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي رعتها بكين تمثل مفتاحا لحل معظم القضايا في المنطقة وفي مقدمتها الصراع في اليمن.

كما بحث اللقاء السيناريوهات المحتملة في بلادنا في ظل الجهود المكثّفة للوصول لاتفاق يُنهي الحرب ويؤسس لعملية سياسية شاملة تعمل على حل كافة القضايا المحورية، وتؤسس لسلام عادل ومستدام، وبهذا السياق أكد الرئيس الزُبيدي أن قضية شعب الجنوب تأتي في صدارة القضايا الوطنية ومرتكزا للحل الشامل، من خلال وضع إطار خاص لها في عملية السلام الشاملة التي سترعاها الأمم المتحدة.

من جانبه أكد القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية حرص حكومة بلاده على بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحوار بين دول منطقة الشرق الأوسط، مجددا موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الرامية لإنهاء الصراع وإحلال السلام في البلد الذي دمرته الحرب، منوها إلى استعداد الصين لتقديم كافة أوجه الدعم لإعادة الإعمار وإطلاق عملية التنمية الشاملة في البلد.

حضر اللقاء عماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وصالح القعيطي مستشار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي