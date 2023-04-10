صنعاء.. قيادي حوثي يقتل شقيقه نتيجة خلاف على قطعة أرض في الحيمة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي حوثي، شقيقه، السبت، بعد إطلاق الرصاص عليه؛ عقب خلاف نشب بينهما على قطعة أرض.

وقالت مصادر محلية، إن خلافا نشب بين القيادي في مليشيا الحوثي "خالد عبدالله الهمداني"، وشقيقه "علي عبدالله الهمداني" على قطعة أرض بقرية بيت الهمداني في الحيمة الداخلية، بمحافظة صنعاء.

وحسب المصادر، فإن الخلاف والتنازع على الأرض تطور، وأدى إلى إطلاق القيادي الحوثي خالد الهمداني الرصاص الحي على شقيقه علي ليرديه قتيلا على الفور؛ بينما فر القاتل إلى مقر للحوثيين في المنطقة.

يأتي هذا في ظل تدهور الأوضاع الأمنية من جهة، وارتفاع معدلات الجريمة الأسرية التي ترتكبها قيادات حوثية، بين كل وقت وأخر، ناهيك عن استمرار المليشيا في نهب اراضي المواطنين والسيطرة عليها بقوة السلاح.