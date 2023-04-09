شكرا لبحثكم عن خبر تدشين الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المخصصة لمحطات الكهرباء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المكتب الإعلامي / عدن

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم في ميناء الزيت بمديرية البريقة بالعاصمة عدن، الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المخصصة لمحطات الكهرباء المقدمة دعما من المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلادنا. والبالغ كميتها " 30" الف طن متري، بحضور وكيل وزارة الكهرباء المهندس عبدالحكيم فاضل، ونائب مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد اليحيى.

وفي حفل التدشين أشاد وكيل وزارة الكهرباء بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبلادنا لقطاع الكهرباء كـ منحة المشتقات النفطية الذي كان يكلف الحكومة ملايين الدولارات، لافتا أن وصور الدفعة الرابعة من المنحة يأتي كتجسيد عملي للدعم المستمر من الاشقاء في المملكة في مختلف المجالات.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، قد أشاد بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لبلادنا خاصة في قطاع الكهرباء وأهمها منحة المشتقات النفطية التي عملت على تشغيل محطات الكهرباء وإنعاش الاقتصاد اليمني، معبرا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان وسعادة السفير محمد ال جابر وطاقم برنامج إعادة الإعمار على كل ما يقدمونه من دعم لمختلف القطاعات الخدمية.

الى ذلك استعرض نائب مدير البرنامج السعودي المهندس أحمد اليحيى أوجه الدعم الذي قدمته المملكة لليمن ومنها منحة المشتقات النفطية، مشيرا الى انه اعتبارا من 22 نوفمبر 2022 وحتى ابريل 2023م بلغت الكمية "150" الف طن من الديزل و"100" الف طن من المازوت لتشغيل "70" محطة كهربائية في عموم المحافظات المحررة.

وأكد ان المملكة وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين قد نفذت " 229" مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية وفي عموم المحافظات وهو ما يجسد عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين، لافتا الى اسهام منحة المشتقات النفطية في الحد من انقطاعات الكهرباء واستمرارالخدمات في القطاعات الصحية والمستشفيات وغيرها.

من جانبه دعا مدير عام مؤسسة الكهرباء بالعاصمة عدن الأستاذ سالم الوليدي باسم المؤسسة وكل ابناء وسكان مدينة عدن الاشقاء في المملكة بتمديد منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء لمواجهة اعباء الصيف الشديد الحرارة في المناطق الساحلية عامة ومدينة عدن بشكل خاص ما يعني زيادة الضغط الشديد وارتفاع نسبة الاحمال في ايام الصيف على المحطات الكهربائية التي تحتاج لكميات مضاعفة من الوقود لتغطية ولو الحد الادنى من الاحتياج للطاقة.

حضر فعالية التدشين عدد من مدراء العموم بمؤسسة الكهرباء وشركة مصافي عدن واخرون.