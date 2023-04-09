انهيار أحد المنازل الأثرية في ريف إب جراء تساقط الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة إب (وسط اليمن)، بانهيار أحد المنازل الأثرية القديمة في المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن الأمطار الشديدة التي تساقطت أمس الأول (الجمعة) على مختلف مديريات محافظة إب، تسببت بانهيار منزل أثري قديم في منطقة "اليهاري" بمديرية ريف إب.



وأضافت المصادر أن المنزل المنهار والمكون من أربعة طوابق يعود لأسرة الشيخ المرحوم (محمد بن عبدالسلام آل قاسم) أحد أبرز الوجاهات الاجتماعية في المديرية، وهو منزل متوارث بين الأجيال.



وأشارت المصادر إلى أن المنزل الذي انهار لم يكن بداخله سكان، وقت الحادثة، لافتة إلى أنه تعرض خلال السنوات الماضية للإهمال بعد أن انتقل غالبية أبناء وأحفاد الشيخ إلى مبانٍ جديدة في المنطقة ومركز المحافظة.



وخلال الأيام الماضية تسببت الأمطار الغزيرة التي تضرب المحافظة بانزلاقات صخرية في عدة مديريات بالمحافظة وتسببت بإعاقة حركة السير، فضلا عن تضرر عدد من المباني والممتلكات، ومساحات واسعة من الأراضي والمحاصيل الزراعية.



وأواخر مارس الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انزلاقات صخرية من حصن "التراخم" بعزلة خاو التي تبعد عن مدينة يريم بنحو 5كم.

