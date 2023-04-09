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إب.. مليشيا الحوثي تختطف مواطنًا بعد إطلاق النار عليه في "العدين"

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المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، السبت، مواطنًا في محافظة إب؛ بعد إطلاق النار، ونقله إلى مكان مجهول.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اقتحمت منزل المواطن جمال محمد عبدالحافظ الإدريسي، بعزلة الرضائي في مديرية العدين (غربي إب)، واختطفته إلى مكان مجهول بعد إطلاق النار عليه.

وأوضحت المصادر أن المليشيا أطلقت النار على المواطن "الإدريسي" أثناء مداهمة منزله، وأصابته بإصابة بليغة.. مشيرة إلى أن المليشيا اختطفته إلى مكان مجهول.

ولم تعرف بعد دوافع الحملة الحوثية التي جاءت بعد يوم من محاصرة واقتحام منزل مواطن في مدينة إب، في ظل انتهاكات واسعة ترتكبها المليشيا الإرهابية بحق سكان المحافظة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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