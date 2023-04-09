تعز.. وفاة طفلين شقيقن غرقا في خزان للمياه في مديرية مشرعة وحدنان

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفلان شقيقان، يوم السبت، غرقا في خزان للمياه، بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن الطفل "لؤي عبدالباسط محمود (12 عامًا)، وشقيقه معاذ (5 سنوات) توفيا، غرقا في خزان للمياه، في قرية المجيرين، بمديرية مشرعة وحدنان".

وحسب المصادر فإن الطفلين كانا يعلبان عند خزان المياه، وسقط لؤي إلى قعره، وحين حاول معاذ انقاذه إلا أنه لم يستطع لعدم وجود مدرج في الخزان، فسقط بجواره، دون أن يتمكن أحد من انقاذهما.

ومؤخرا، لقي عدد من الأطفال والفتيات حتفهم بحوادث مماثلة نتيجة غياب وسائل السلامة لمثل هذه الخزانات التي تظل مكشوفة.