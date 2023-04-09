شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول أول سفينة تجارية دون تفتيش إلى ميناء عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رست سفينة حاويات محملة بالسلع التجارية في ميناء عدن، السبت، للمرة الأولى منذ 8 أعوام دون خضوعها للتفتيش.

وذلك بموجب تسهيلات حكومية بدعم من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

وأعلنت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية في بيان "عودة نظام دخول ومغادرة السفن كما كان قبل بدء الحرب" أواخر 2014 عقب انقلاب مليشيات الحوثي.

وقالت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية إن سفينة الحاويات "EA Blue Nile" دخلت سفينة محطة الحاويات في ميناء عدن فور وصولها ودون الانتظار في المخطاف.

ودعا البيان "الوكلاء الملاحيين لتعميم ذلك على ملاك ومشغلي السفن والراغبين بارتياد الميناء للحصول على الخدمات مثل التمون بالوقود والمياه والمواد الغذائية والصيانة وتبادل أطقم البحارة وغيرها من الخدمات اللوجستية التي يقدمها ميناء عدن".

وكانت السفن التجارية تخضع لآلية تفتيش أممية ومن التحالف في جيبوتي منذ سنوات، وذلك بناءً على طلب من الحكومة اليمنية لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم "2216" للسفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية عن حزمة إجراءات وتسهيلات جديدة للقطاع التجاري والملاحي، تتضمن السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ والمنافذ الخاضعة لسيطرتها وإبلاغ الخطوط الملاحية المحلية والعالمية وملاك السفن وإبلاغها بالتسهيلات الجديدة.

وتستهدف الامتيازات الجديدة رفع وتيرة الحركة الملاحية والشحن في موانئ البحر العربي وخليج عدن، تنفيذا لتوصيات لجان حكومية متخصصة.

وتعد التسهيلات الحكومية باستقبال الخطوط الملاحية المباشرة مع كل الدول وزيادة التنسيق مع المستوردين وممثلي الخطوط الملاحية خطوة مهمة من شأنها رفع مستوى الحركة التجارية عبر موانئ المناطق المحررة.

وتأتي تسهيلات الحكومة اليمنية عقب حرب حوثية ضد ميناء عدن، الذي يشكل أكبر ميناء حيوي في البلاد امتد للتهديدات للشركات الملاحية، ووصل الأمر مؤخرا إلى توعدها صراحة بالقصف وتدمير مقدرتها.