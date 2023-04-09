تعز.. مجلس المقاومة يقيم أمسية رمضانية حول أهمية الحاضنة الشعبية للجيش الوطني

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم مجلس المقاومة الشعبية في مديريتي القاهرة وصالة بمحافظة تعز، السبت، أمسية رمضانية تحت شعار "الجيش والمقاومة والحاضنة الشعبية جسد واحد".



وجاءت هذه الأمسية التي حضرها عدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية وقيادات في المقاومة الشعبية ووجهاء المحافظة بهدف "تعزيز ثقة المجتمع بالجيش الوطني في مواجهة مشاريع الانقلاب الحـوثي الإيراني".



وأشار رئيس أركان محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي في كلمته إلى بداية دور المقاومة الشعبية بقيادة الشيخ حمود سعيد المخلافي والتفاف أبناء تعز حوله ودور الجيش الوطني في مقاومة مليشيا الحوثي الارهابية.



كما تطرق إلى تاريخ تعز عبر العصور في مقارعة الظلم والاستبداد والدفاع عن الجمهورية والكرامة والحرية، مؤكدا أن تعز كانت أحد المحاور في كل المحادثات والحوارات السابقة.



وقال المجيدي، إن استمرار حصار تعز من قبل مليشيا القتل الحوثية لن يزيد أبناء تعز إلا ثباتا وإصرار وعزيمة، مطالبا القيادة السياسة بالضغط عبر المبعوث الأممي على مليشيا الموت برفع الحصار عن تعز.



بدوره، أكد قائد مجلس المقاومة الشعبية في تعز الشيخ مارش عبد الجليل دور المقاومة وتضحياتها في الحفاظ عن كرامة وحرية أبناء تعز ودور تعز في الحفاظ عن الجمهورية اليمنية.



وقال عبدالجليل، إن "المقاومة ستظل رديفة للجيش الوطني في مواجهة الارهاب الحوثي، ومعاهدين الله على مواصلة الكفاح حتى تحرير اليمن من رجس المليشيا وإنهاء الانقلاب الحوثي".



ولفت إلى أن هذه الأمسية جاءت لتعزيز ثقة المجتمع بالجيش الوطني في مواجهة مشاريع الانقلاب الحوثي الإيراني.

