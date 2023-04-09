مأرب.. ملتقى منار بعدان يقيم أمسية رمضانية لمناقشة أوضاع الجرحى والمختطفين

المنامة - ياسر ابراهيم - أقام ملتقى منار بعدان التنموي الأمسية الرمضانية الأولى بحضور عدد كبير من نازحي مديرية بعدان-إب بمدينة مأرب.



وقال محمد العزي- أحد وجهاء بعدان- في كلمته، إن "هذه الأمسية ستكون باكورة أنشطة أخرى قادمة، تهدف لمناقشة أوضاع نازحي بعدان وخاصة منهم أسر الشهداء والجرحى، وحل كافة الاشكاليات المتعلقة بهم".



وتطرق إلى المعاناة التي يلاقيها العديد من مناضلي وجرحى بعدان وتهميشهم، والبعض منهم دون رواتب، إضافة الى أوضاع المختطفين لدى مليشيا الحوثي، ولم يتم الإفراج عنهم.



وفي كلمة أسر وأبناء الشهداء، بارك نجل الشهيد القائد نايف الجماعي، خطوة انعقاد الملتقى ليقدم الخدمات للأبطال المناضلين، ويتلمس همومهم وحل قضاياهم.



وأشار عزام نايف، إلى ان محافظة إب قدمت الكثير من الأبطال، وكانت عزلة المنار بمديرية بعدان السباقة في الخروج لمقاومة المليشيا الحوثية بقيادة الشهيد نايف الجماعي".



وقال:"يقع على عاتقنا إن نواصل الدرب الذي سار عليه الشهداء حتى تحقيق الأهداف"، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى.

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