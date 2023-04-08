الحكومة اليمنية تعلن دخول أول سفينة حاويات إلى ميناء عدن دون تفتيش من قبل التحالف

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، تدشين نظام دخول ومغادرة السفن مباشرة إلى الموانئ المحررة، كما كان عليه قبل الحرب في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن "محطة الحاويات بميناء عدن، استقبلت اليوم، سفينة الحاويات "بلو نيل" فور وصولها ودون الانتظار في المخطاف".



وقالت إن ذلك" تدشين لعودة نظام دخول ومغادرة السفن مباشرة للميناء، واجراء التفتيش المباشر في الموانئ اليمنية المحررة عما كان عليه في السابق قبل حرب 2015م".



وأوضحت أن سفينة الحاويات الواصلة، تعتبر أول سفينة تدخل ميناء عدن من دون تفتيش (من قبل التحالف العربي) في ميناء جدة السعودي، عقب جهود ومتابعات حكومية طويلة بهذا الشأن.



وكانت وزارة النقل بالعاصمة المؤقتة عدن، أعلنت قبل يومين، منح تسهيلات وامتيازات جديدة للمستوردين عبر الموانئ في المناطق المحررة، ودخول السفن مباشرة من كل الدول دون تفتيش.



ودعت الوزارة، في تعميم الوكلاء الملاحيين وملاك ومشغلي السفن والراغبين بارتياد الميناء للتزود بالوقود والمياه والمواد الغذائية والصيانة وتبادل أطقم البحارة.

والجمعة، أفادت وكالة "رويترز" عن أبو بكر عبيد نائب رئيس الغرفة التجارية اليمنية قوله، إن "السفن لن تضطر للتوقف في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر لإجراء تفتيش أمني للمرة الأولى منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في 2015".



كما ذكر أن أكثر من 500 نوع من البضائع سيسمح لها بالعودة إلى اليمن عبر الموانئ الجنوبية، بما في ذلك الأسمدة والبطاريات، بعد إزالتها من قائمة المنتجات المحظورة